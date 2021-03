Zacher Gábor szerint a magyar kórházakba is be kéne engedni a forgatócsoportokat

Növekedés - Tegnap 21:12Könyv

Egyesek szerint akár még hetekig emelkedhet a koronavírus-megbetegedések száma – mondta egy zoom-meetingen Szlávik János infektológus. Az egészségügy azonban szerinte is bírni fogja, annak ellenére is, hogy már most majdnem minden Covid-osztály megtelt a fővárosban és vidéken is.