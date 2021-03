Még ma megtudjuk, mi van a kínai és orosz vakcinaszerződésekben

Hétfőtől digitális oktatás és home office párhuzamosan a családos munkavállalóknak. Egy éve is hasonló volt a helyzet, most azonban fáradtak vagyunk. A vezetők meg kétségbeesettek. Hogyan lehet így eredményt produkálni, fenntartani a motivációt, mégis empatikusnak lenni? Az Office@Home blog most erre ad tanácsokat.