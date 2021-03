Koronavírus: 172 halott, rekordon az új fertőzöttek száma

ATV - Tegnap 17:51Belföld

Rendkívül gyorsan romlik a betegek állapota, soha ennyi fertőzött nem volt még kórházban. Az elmúlt 24 órában 179 ember vesztette életét, köztük volt két harminc év körüli fiatal is, akiknél egyelőre nem találtak alapbetegséget. Az országos tiszti főorvos szerint ez is figyelmeztető jel. Mindenkit a szabályok betartására kér és arra, hogy adassa be