Itt nézheti élőben a PSG-Barcelona BL-nyolcaddöntő visszavágóját

Blikk - Tegnap 23:34Foci

A Premier League-ben szenvedő Liverpool másodszor is két gólt rúgott Gulácsi Péternek a Puskás Arénában, így továbbjutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, ahogy a Paris SG is, amely túlélte az első félidő barcelonai rohamait, Lionel Messi 11-est is hibázott.