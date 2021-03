Intenzívre került a koronavírusos Gáspár Zsolti

Blikk - Tegnap 17:55Bulvár

Majdnem az egész Gáspár családot ledöntötte a lábáról a koronavírus. Zsolti (45) és felesége, valamint gyermekeik is megfertőződtek, jelenleg otthon vannak karanténban. Ami ennél is aggasztóbb, hogy a család feje, idősebb Gáspár Győző (67) is beteg lett, egészségéért már csak az életkora miatt is nagyon aggódnak a szerettei.