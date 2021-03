Március végére naponta 500 ember halhat meg Magyarországon amerikai járványelemzők szerint

Propeller - Ma 11:43Belföld

Áprilisban tetőzhet a járvány, több tízezer halottat jeleznek előre a szakemberek. Több mint negyvenezer halálos áldozatra számít A Bill Gates alapítványa által támogatott Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) – írta meg a 168.hu. Illusztráció: 123rf.com Mindez azért is riasdztó, mert eddig meglehetősek pontosan jelezték előre a…