Rendkívül súlyos a helyzet a kórházakban, egyre többen vannak intenzív osztályon

Az infektológus főorvos úgy látja, most vagyunk a koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló ágában. A vírus mutálódása miatt egyre többen kerülnek kórházba, és most már a családok egészén is átfut a koronavírus. A koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, és rendkívül súlyos a helyzet – mondta a Dél-pesti…