Megjelentek a Magyar Közlönyben a szigorítás részletei

Hatalmas várakozás előzi meg a járvány elleni védekezés során bejelentett legújabb korlátozó intézkedésekről szóló részletszabályokat. Ezért rengetegen a Magyar Közlöny oldalát akarják betölteni és feltehetőleg a nagy terhelés miatt nem tölt be az oldal, vagy csak hosszú percek után. Ha be is tölt az oldal, bár megjelenik a friss, március 4-i…