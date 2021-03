Dobrev Klára koronavírusos

Borsod24 - Ma 17:31Egészség

Elkapta a koronavírust Dobrev Klára, ezt maga az érintett jelentette be a Facebookon pénteken: Rendszeresen járok tesztelni, most is rutinszerűen mentem és sajnos ma pozitív lett a koronavírustesztem. Most már lázam is lett és fáj a fejem. Maradok itthon kényszerpihenőn, Feri meg akkor marad Marcival Brüsszelben. Mindenkit hívunk telefonon,…