Itt olvashatja az összes szabályt a hétfőn életbe lépő szigorításokról

A bölcsődék nem zárnak be, a parkok nyitva maradnak, ahogy többek között az élelmiszerüzletek, benzinkutak is, az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad - Összegyűjtöttük, hogy március 8-tól március 22-ig tartó két hétben milyen védelmi intézkedések lépnek életbe, illetve mit kell továbbra is betartanunk.