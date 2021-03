Szijjártó Péter: Manfred Weber szégyellje magát!

Huppa - Ma 06:11Vélemény

Sorry about our foreign minister Jó, hogy végre nem tartozunk olyan frakcióhoz, amit egy ilyen ember vezet. Komoly felfordulást okozhat az Európai Parlamentben a Fidesz kilépése Az ECR-ben vannak olyan kis, egy-két képviselőből álló tagpártok, amelyek kifejezetten tartanak a Fidesz és a PiS dominanciájától és a kilépésre is készek, ha a…