Operatív törzs: Elmarad a hétvégi tömeges oltás az adatbázis hibája miatt

Az oltási adatok összekveredése miatt kaptak SMS-ben téves tájékoztatást az oltásra várakozók. Akik értesítést kaptak, azokat a későbbiekben oltják majd be. György István azt is hozzátette, hogy a hétvégére tervezett 74 ezer vakcina beadását is későbbre halasztják. Az érintettek sms-t fognak kapni, amiben elnézést kérnek.