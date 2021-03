Bezárnak az óvodák és iskolák, két hétre bezár szinte minden üzlet is

Üresen maradnak az iskolapadok, sőt kiürülnek jövő hét hétfővel ott is, ahol eddig használatban voltak. Újabb szigorítások jönnek hazánkban! Jövő hét hétfővel újabb időszámítás indul a koronavírus elleni harcban. Március 8-val bezárják az óvodákat és iskolákat, az üzleteket is két hétre, szünetelnek a szolgáltatások is. Ezekre készüljetek!…