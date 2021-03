Szigorít a kormány: bezárnak az iskolák, óvodák és a nem létfontosságú üzletek is

Telex - Ma 14:03Egészség

Jelentős szigorításokról döntött a kormány, Gulyás Gergely be is jelentett sok új szabályt. De tisztázni kell még, milyen üzletek zárhatnak be és milyen szolgáltatások szünetelhetnek hétfőtől. Mi lesz az előjegyzett műtétekkel? És a kaszinókkal?