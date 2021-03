Bezárnak az óvodák és iskolák, két hétre bezár szinte minden üzlet is

Hiros - Ma 11:24Belföld

Húsvétig bezárnak az óvodák, iskolák, március 22-ig pedig a nem élelmiszert árusító üzletek. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai (csütörtöki) Kormányinfón jelentette be. Mint fogalmazott, ha most nem szigorítanának a korlátozásokat, akkor a nyitás is későbbre tolódna.