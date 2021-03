Zsúrpubi - Tegnap 17:00Vélemény

Nem jó, de nem is tragikus - szólhatna a klasszikus is, de az igazság az, hogy a főigazgató, aki Orbán Viktor járványügyi tanácsadója is, még csak annyit sem ismert be, hogy ez a helyzet elérné a "nem jó" kategóriát.