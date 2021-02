A PDSZ nyílt levélben kéri Orbánt, zárja be az iskolákat

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) nyílt levélben figyelmezteti Orbán Viktort, hogy már most komoly veszélyhelyzet alakult ki az iskolákban, óvodákban, a pedagógiai szakszolgálatoknál, a kollégiumokban,

A tanárok átlagéletkorára és az egyre romló járványügyi adatokra hivatkozva azt követeli a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, hogy zárják be az iskolákat. A PDSZ pécsi ügyvivője Nagy Erzsébet arról is beszélt, hogy a dolgozók elsősorban az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinákat részesítik előnyben.

Levélben kéri Orbán Viktor miniszterelnököt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) Országos Választmánya, hogy rendelje el a digitális munkavégzést valamennyi köznevelési intézményben és a szakképzés területén a koronavírus-járvány miatt. A szakszervezet pénteken, az MTI-hez is eljuttatott levélében ezt azzal indokolta,…

BalraMagyar - Ma 12:07Vélemény

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) nyílt levélben figyelmezteti Orbán Viktort, hogy már most komoly veszélyhelyzet alakult ki az iskolákban, óvodákban, a pedagógiai szakszolgálatoknál, a kollégiumokban, a szakképző és azokat támogató intézményekben is. Ráadásul a helyzet még rossszabb is lesz, hiszen maga a…