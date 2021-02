Nem engedélyezik itthon a fizetős Covid-oltásokat

Infostart - Ma 10:52Belföld

A következő egy-két hétban a járványadatok akár drasztikus romlására is számítanak a szakemberek, ezért március 15-ig nincs enyhítés – jelentette be a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az oltási program felgyorsul, a jövő héten Orbán Viktor is megkaphatja az oltását, a miniszterelnök azt kérte, ha lehet, a kínai…