Sok magyar inkább nem kéri az oltást, ha kínai vakcinából kapná

Hiros - Tegnap 16:52Megyei

Országszerte megkapták az első Sinopharm oltóanyag-csomagot a háziorvosok. A Kecskeméti Járási Hivatalba is rendben megérkeztek a kínai vakcinák, innen indultak útjukra a magánpraxisokhoz. Az új típusú oltóanyag előnye, hogy tárolásuk 8 fok alatti hőmérsékletet igényel, így normál hűtőberendezésben is tárolható és a szállítása is könnyebb…