Müller Cecília: ezekben a városokban jelen van a brit mutáns vírus

Az operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán is beszámoltak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfrissebb fejleményről.

A kutatók eddig az új típusú koronavírus 3 mutáns verzióját azonosították a hazai fertőzöttek mintáiban: a brit variánst, a cseh változatot, és egy olyan mutációt is, amely a cseh variánshoz hasonló - hangzott el a járvány elleni védekezésért

Hazánkban a brit mutáns mellett két másik variánst is azonosítottak eddig.

Müller Cecília ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 2855-tel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma és 102 ember - jellemzően idős, krónikus beteg - halt meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elhunytak között szinte minden nap vannak olyan fiatal krónikus betegek is, akiket egy esetleges védőoltás megmenthetett volna. Mint…

A jóval fertőzőbb koronavírus-variáns indította be a járvány harmadik hullámát, a tesztek is egyre gyakrabban mutatják ki. A következő héten 368 ezer embert olthatnak be, és fontolgatják, hogy kimenőt adnak vagy látogatót engedélyeznek az idősotthonok már beoltott lakóinak – derült ki az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.