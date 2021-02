Startlap - Ma 18:48Belföld

A Puskás Aréna közleményben magyarázta el, hogy tulajdonképpen épülne is alagút, meg nem is, és titokban akarták tartani, de egyáltalán nem azért, mert saját. A hírt kiszivárogtató jobbikost már Pintér Sándor is felhívta telefonon. Esti hírösszefoglaló.