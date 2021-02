Koronavírus: 2855 új fertőzött, 102 áldozat

Folyamatosan emelkedik a kórházban ápoltak száma, ez most 4353 fő, és egyre többen vannak lélegeztetőgépen, jelenleg 407-en.

Újra több mint 400 embert kell lélegeztetni. 2855 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 410 129 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 552 főre emelkedett – számolt be szerda reggel…

2855 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, száznál is többen haltak meg egy nap alatt.

Számos európai országhoz hasonlóan hazánkat is elérte a járvány harmadik hulláma. A brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. Ezért a védőoltás most még fontosabb és továbbra is kérjük a védelmi intézkedések betartását. A kormány álláspontja, hogy csak fokozatosan és…