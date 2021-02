Szerdától olthatnak a kínai vakcinával a háziorvosok

Az adatok alapján inkább tűnik úgy, hogy a harmadik hullám sodorta el, még a tisztifőorvos is csak stagnálásról beszélt abban a rövid időszakban, amikor naponta száznál kevesebben haltak meg.

360 ezer ember beoltása történhet meg ezen a héten – jelentették be az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján, ahol továbbra is hatásosnak mondták a kínai vakcinát, és regisztrációra buzdították a lakosság azon részét, amelyik még kivár.

Az operatív törzs online sajtótájékoztatóján ma is beszámoltak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfrissebb fejleményről.

Ripost - Tegnap 18:55Belföld

A harmadik hullámban a variáns mutánstörzsek sokkal fertőzőbbek, mint az első két hullámban, és sokkal súlyosabb tünetekkel is járnak. Éppen ezért is fontos, hogy betartsuk a védelmi intézkedéseket. A kínai vakcina is életet ment, és a háziorvosok a héten elkezdik beadni a 275 ezer ember számára elegendő adagot – hangzott el az Operatív…