A Hooligans dobosa beszólt Szabó Zsófinak

Szabó Zsófi válása továbbra is napirenden van. A műsorvezető nemrégiben jelentette be, hogy öt év után külön utakon folytatja férjével, Kis Zsolttal – írja az Index. A témáról a Hooligans dobosának, Kiss Endinek is megvan a véleménye, és finoman szólva sem rejtette véka alá. Egy kicsit csúnyán mondva, ha beállsz k..vának, ne csodálkozz, ha…