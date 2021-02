Végre búcsút inthetünk az egyszer használatos műanyagoknak

MMonline - Tegnap 15:11Gazdaság

2021. július 1-től megváltozik a hulladékgazdálkodás szabályozása az Európai Unióban, és hazánkban is életbe lép az egyszer használatos műanyagokról (SUP -Single Used Packaging) szóló kormányrendelet. Ennek következményeként kivonják a forgalomból a műanyag fülpiszkálókat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat, italkeverőket és…