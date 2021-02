Ezt Müller Cecília mondta a mai sajtótájékoztatón. Beszélt arról is, hogy a koronavírusos elhunytak között három százalék azok aránya, akik semmilyen krónikus betegségben nem szenvedtek.

Az OGYÉI előtt a kínai vakcina engedélyezése – jelentette be az országos tiszti főorvos.

Ha az OGYÉI is rábólint, hamarosan a Sinopharm készítményeivel is megkezdődhetnek az oltások.

Aggasztó hírekről számolt be az Operatív Törzs, az új koronavírus-fertőzöttek száma drasztikusan megugrott. Müller Cecília szerint ez már a harmadik hullám.

Újra megnövekedett a naponta detektált koronavírus-fertőzött személyek száma, ez tendencia pedig az elmúlt napokban fokozódott. Most már mindenképp a harmadik hullám megérkezéséről beszélhetünk, ami további óvatosságra int - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

„Hanyatló járványügyi adatokról tudunk beszámolni” – mondta Müller Cecília az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján a napi járványadatok ismertetésekor. Ahogy arról a Telex korábban beszámolt, december végi szinten van a napi új fertőzöttek száma, már 14 ezernél is többen haltak meg Magyarországon koronavírus miatt – írja a Telex. Az…

