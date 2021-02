Müller Cecília: Megkezdődött a járvány harmadik hulláma

Az elmúlt 24 órában 94 többségében idős, krónikus beteg hunyt el a koronavírus következtében. Ugyanakkor életét vesztette egy 26 éves férfi is, aki szív- és veseelégtelenséggel, valamint magas vérnyomással is küzdött.

Kórházban is egyre többen vannak.

PécsiStop - Ma 12:40Vélemény

Mint ahogyan arról a Pécsi STOP is beszámolt 2853 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 394 023 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ezzel most rég nem látott csúcsra emelkedett a fertőzöttek száma, ami pedig a legszomorúbb, hogy meghalt a 14 ezredik beteg is az…