Meglepő fordulat a cégvezetőknél: ők így látják a válság utáni éveket

A befektetők elképesztően optimisták a globális gazdaság és a vállalatok kilátásaival kapcsolatban. A Bank of America friss alapkezelői felmérése szerint nagy és masszív gazdasági fellendülést várnak a profik a következő egy évre és ennek megfelelően jól be is vásároltak mindenből, ami profitot hozhat. Ebből még gond is lehet.