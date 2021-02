Nem teheti kötelezővé a munkaadó a Covid elleni védőoltást szakértők szerint

Legfőképp azért nem, mert Magyarországon a vakcina beadatása jelenleg nem kötelező. De sok sebből vérzene egyébként is munkajogi szempontból a felvetés.

Ha bárkit hátrány ér amiatt, mert nem adatja be magának a vakcinát, az diszkriminációs és adatvédelmi aggályokat is felvet – állítják a jogi szakértők.

A koronavírus elleni védőoltás számos egyéb kérdés mellett, fontos munkajogi kérdéseket is felvet.

A jelenleg hatályos magyar törvények nem teszik lehetővé a munkaadók számára, hogy alkalmazottaikat koronavírus-elleni védőoltás beadására kötelezzék. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez két hónap múlva is így lesz, amikor már tömegével áll rendelkezésre oltás, hiszen a kormánytöbbség bármilyen módosítást azonnal megszavaz az…

Forbes - Ma 13:30Karrier

A munkaadóknak kötelező biztosítani az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezetet, miközben az oltás nem kötelező. Kötelezővé teheti-e a munkahely? Rákérdezhetnek-e állásinterjún? The post Kötelezhet-e a főnököm arra, hogy beadassam a Covid-19 elleni oltást? first appeared on Forbes.hu.