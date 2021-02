550 ezer kínai vakcina érkezik kedden

epa08920772 A healthcare worker with vial of the Pfizer-BioNTech vaccine at the Villa Scassi Hospital in Genoa, Italy, 05 January 2021. A second batch of 470,000 doses of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine reportedly has arrived in Italy and more than 1 Elindult a magyar állam repülőgépe Pekingbe az első vakcinaszállítmányért - jelentette be…