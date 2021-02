Hatalmas a boldogság! Második babáját várja Meghan Markle és Harry herceg

Harry és Meghan Markle második gyermeküket várják. A hír most már hivatalos, ugyanis fotósuk, Misan Harriman egy képet is posztolt a boldog párról.

Második gyermekét várja Meghan sussexi hercegnő, a brit uralkodó unokájának, Harry hercegnek a felesége. A hírt vasárnap este jelentette be a házaspár szóvivője. A házaspár vasárnap közzétett egy fekete-fehér, művészi kivitelezésű portrét is saját magáról, és a fotón jól látszik, hogy a hercegnő gyermeket vár.