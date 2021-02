Kirúgták a The Mandalorian egyik főszereplőjét, méghozzá kemény indok miatt

Blikk - Tegnap 08:00Bulvár

Gina Carano fitneszmodell és harcművész is volt azelőtt, hogy Hollywoodban befutott volna, aki a Halálos iramban 6. után a Deadpoolban és az első élőszereplős Star Wars sorozatban, a The Mandalorianben is kőkemény nőket alakított. A színésznő az elmúlt hónapokban botrányos posztokkal sokkolta az embereket a közösségi médiában, a…