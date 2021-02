A TV2 kirúgta Horváth Tamást a Sztárban sztár leszek! következő évadából

A Dancing With The Stars című táncos műsorból való furcsa távozása úgy fest, betett a kereskedelmi csatorna és Horváth Tamás munkakapcsolatának.

A Dancing With The Stars című táncos műsorból való furcsa távozása úgy fest, betett a kereskedelmi adó és az énekes munkakapcsolatának. A Bors megtudta, idén ősszel a Tv2 már nem számol Tamással.

A csatorna nem akar tovább együtt dolgozni az énekessel a Dancing With The Stars műsorból való botrányos távozása után. Horváth Tamás utoljára a Dancing With The Stars táncos műsorban volt látható, ahonnét meglehetősen furcsa mód távozott. Az énekes és párja, Sipos Viktória profi táncos nem a zsűri és a közönség pontjai miatt estek ki,…