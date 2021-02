Gal Gadot valódi hősnőket karolt fel

NLC - Ma 15:08Film

Gal Gadot ugyan csak a filmvásznon hős, de az ezzel járó népszerűséget most arra használja, hogy valódi hősök történeteit mutassa be. Olyan lányok/nők sztoriját, akik nagy hatással vannak arra a közösségre, amelyben élnek. Hogyan lehet történetek elmesélésével jobbá tenni a világot? Erről mesélt nekünk Wonder Woman.