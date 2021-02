Kiderült, miért hiúsult meg Rogán Barbara és szüleinek földvásárlása

Az időjárással kapcsolatos hírei közé becsempészte az Origo Rogán Antal új feleségét és családját mosdató cikkét is a Köpönyeg.hu a Facebookon. A váratlan témaválasztás erősen megosztotta a követőket, sőt, az OMSZ nevében is érkezett egy komment, íme: Akit az időjárás is érdekel esetleg, ajánljuk magunkat. Reméljük, a kolléga megússza…