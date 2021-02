Borsod24 - Ma 06:54Belföld

Eddig csak az ellenzéki vezetésű önkormányzatok bevételeit vonta el a jobboldal, most már jönnének a korábban kiadott díjak is? Már a főcím is erősen bicskanyitogató a Magyar Nemzet cikkében, aztán az utolsó néhány mondattal igyekszik kihátrálni saját írása mögül a szerző. Az interneten a jobboldali hozzászólók inkább támogatnák az…