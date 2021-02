Tisztifőorvos: közel háromszorosa a beoltottak száma az aktív fertőzöttekének

Az országos tisztifőorvos közölte, hogy habár kevesebb fertőzöttet kezelnek most kórházakban, de az egészségügyi személyzet az oltópontokon is teljesít, ezért annyi szolgáltatást tudnak előjegyezni, amennyire kapacitásuk van. A kedvező járványügyi helyzetet továbbra is sikerül megtartani Magyarországon – jelentette ki Müller Cecília…