Mundruczó Kornél filmjének főszereplőjét, Vanessa Kirby-t is jelölték Golden Globe-díjra

Papageno - Ma 15:48Zene

Bejelentették a 78. Golden Globe-díj jelöltjeit. A legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is szerepel, aki Mundruczó Kornél és Wéber Kata Pieces of a Woman című filmjének főszerepét alakította. Kirby mellett Viola Davist (Ma Rainey’s Black Bottom), Andra Dayt (The United States vs. Billie Holiday), Frances McDormandot (Nomadland)…