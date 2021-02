Két embert megbírságoltak, négyet feljelentettek a rendőrök a Hősök terei tüntetés miatt

HVG - Ma 00:28Gazdaság

Nehéz lenne megmondani, hányan hiszik el ebben az országban, hogy a kormánytagok, képviselők, továbbá még jó néhány illusztris politikai szereplő január 31-én éjfélig leadott vagyonnyilatkozata a pontos képet mutatja arról, miként is élnek az érintettek, ettől azonban ezek a dokumentumok évről évre pontosan megérkeznek. Most is. Mi…