Hruscsov unokája: Orbán keményvonalasabb, mint Putyin

Klubrádió - Tegnap 10:34Vélemény

Új korszak látszik kibontakozni Oroszországban, aminek legutolsó, markáns jele az Alekszej Navalnij védelmében sok városban szervezett tüntetéshullám – nyilatkozta rádiónknak Nyikita Szergejevics Hruscsov unokája. Ezúttal Moszkvából, noha Nyina Hruscsova New Yorkban él. Most vasárnap is lesznek tiltakozások, ő is ott…