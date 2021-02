Felújítási támogatás és támogatott lakásfelújítási hitel 2021-ben

2021 egyik nagy durranása kétségtelenül a lakásfelújítási támogatás, ami utólag akár 3 millió forintot is jelenthet azoknak a családoknak, akik korszerűsítenék, felújítanák otthonukat. Ehhez ráadásul február 1-től kedvezményes hitel igényelhető, így azok is kihasználhatják a lehetéséget, akik egyébként nem tudnák a munkálatokat önerőből…

Támogatja az állam, így alacsony a kamat, ráadásul a kölcsön felét, 3 millió forintot nem is kell visszafizetni, ha számlával igazoljuk a munkákat! Február 1-jétől lehet felvenni a maximum 6 milló forintos fix kamatozású otthonfelújítási kölcsönt.

Hétfőtől hatalmas rohamra készülnek a bankok, hiszen február 1-től lehet igényelni az otthonfelújítási kölcsönt. A lakásfelújításhoz kapcsolódó állami támogatás miatt egyébként is most érdemes belevágni a felújításba, de az ehhez kapcsolódó állami hitel is baráti kondíciókkal vehető fel.