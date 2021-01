A hetedik tagállamban is összegyűlt a szükséges számú aláírás

Hosszú hónapok küzdelmei után a hetedik európai uniós államban, Spanyolországban is sikerült elérni a törvényben meghatározott limitet.

Ha ilyen ütemben gyűlnek az aláírások, vasárnap újabb államban, Szlovéniában is teljesülhet a cél.

Hiros - Ma 15:34Külföld

A szükséges hetedik európai uniós államban, Spanyolországban is sikerült elérni a törvényben meghatározott limitet, a nemzeti régiós polgári kezdeményezés támogatóinak száma éjjel negyed kettőkor elérte a szükséges 40 500-at az ibériai államban is - számolt be a Magyar Nemzet.