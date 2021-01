Minden ugyanarra mutat, a részvénypiacnak áll a zászló 2021-ben

Privátbankár - Ma 17:18Pénzügy

A gazdasági fellendülés, a jegybankok és kormányok politikája, a piaci szereplők alulsúlyozottsága, a várható inflációs veszélyek egyaránt azt eredményezhetik, hogy 2021 is a részvények éve lesz – tartja a CIB Alapkezelő. A magyar piac is ebbe a képbe illik, így azt is felülsúlyoznák. A folyamatok az árupiacoknak is kedveznek.