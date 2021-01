Jön az otthon végezhető Covid-gyorsteszt

Borsod24 - Tegnap 14:53Egészség

A napokban a hazai patikákban is elérhetővé válik az első, otthon is használható Covid-gyorsteszt – írta a Telex. A Biosynex termékével ujjbegyvérből beazonosítható a tünetes betegek fertőzöttsége, a múltbeli, már lezajlott fertőzés, illetve az oltottak védettsége is. A gyorsteszt segítségével azonosítani lehet a „csendes” fertőzéseket, valamint az