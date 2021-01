Megoldás a téli vitaminínségre: csíráztassunk!

NLC - Ma 11:17Recept

Néhány nap alatt, a saját konyhánkban is tudunk friss és élő zöldséget előállítani a tél közepén, csak magok és víz kell hozzá. Fogadjunk, hogy most is találsz otthon csíráztatható magot: szárazbabot vagy lencsét, és már indulhat is a vitamin, nyomelem és ásványianyag-koncentrátum gyártás.