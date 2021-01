Müller Cecília az orosz vakcináról: biztonságos, hatékony és hatásos

Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, de a korlátozó intézkedéseket továbbra is indokolt fenntartani – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília közölte: eddig 138 983 embert oltottak be, 5815-en pedig a második dózist is megkapták.