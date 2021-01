Kormányinfó: a háziorvosok és a fogorvosok is részesülnek a béremelésből

A miniszter leszögezte, hogy a korlátozások enyhítésére addig nem lesz lehetőség, amíg a fertőzöttek száma radikálisan nem csökken vagy a tömeges oltás nem indul meg. Gulyás szerint a Biden-adminisztrációnak meg kell adni a bizalmat, akkor is, ha vannak rossz tapasztalatok. A miniszter úgy véli, lesznek ésszerű különbségek azok között,…

A háziorvosok is részesülnek a béremeléséből, akárcsak az állami ellátásban lévő fogorvosok – ennek részleteiről is beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Elkezdődött a járvány harmadik hulláma Európában, de Magyarországon csökken a betegek és a halálesetek száma, ezért nincs szükség további korlátozásokra. Az orvosi béremelést kiterjesztik a házi- és a fogorvosokra is - jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón.

A járványügyi intézkedések fenntartását a jövő héten tárgyalja a kormány Gulyás Gergely szólt arról is, hogy amíg a megbetegedések száma jelentősen nem csökken, nincs lehetőség a korlátozó intézkedések érdemi lazítására. Közölte még, hogy az unió jelentős részén és a szomszédos országokban már a vírus terjedésének harmadik hulláma…

Mindenki kiválaszthatja magának, hogy milyen vakcinával szeretne oltakozni. A kormány senkit sem fog arra kötelezni, hogy olyan oltóanyagot adasson be, amiben nem bízik – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki online kormányinfón.

A háziorvosokra is kiterjesztik az orvosi béremelést, de esetükben a növekedés mértéke attól is függ, hogy a doktor szorosabb vagy lazább praxisközösséget vállal - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely.