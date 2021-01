Varga Mihály ötmilliárdos pályázatot jelentett be

A magyar élelmiszeripari vállalkozások a járványhelyzet legnehezebb hónapjaiban is biztosítani tudták az ország élelmiszer ellátását, sőt még exportjukat is bővíteni tudták - hangsúlyozta. Mint mondta, az élelmiszeripar stratégiai ágazat, ezért a kormány ezen a téren is erősíteni kívánja az önellátást. A Gazdaságfejlesztési és…