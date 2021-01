Felhős, hideg időre ébredtünk

Péntek estig még döntően erősen felhős lesz az ég, és több helyen is valószínű havazás, hózápor, bár délutántól lassanként csökkenni kezd a felhőzet, és késő estétől a Dunától keletre már nem valószínű csapadék. Ugyanakkor a Dunántúlon továbbra is előfordulhatnak hózáporok, még az éjszaka második felében is. Szombat napközben…