Farkasordító hideg jön

Zord reggel: -15 fok sem kizárt! Szinte az egész országban komoly fagyra kell készülni a reggeli órákban. Már most (18:40-kor) az északkeleti tájakon -9 fok van. Reggelre a derültebb, szélcsendesebb, hóval borított tájakon -15 fok is lehet, erre nagyobb esély az északi és északkeleti tájakon van, de a déli országrészben is -6, -8 fok körül